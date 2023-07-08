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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرتضى منصور لـ رئيس الأهلي: رجع الفلوس يا خطيب انت مش على راسك ريشة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

شن مرتضى منصور، عقب خروجه من جلسة نظر الطعون المقدمة منه على  قرار عزله من رئاسة الزمالك، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، هجومًا على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال "منصور" في هجومه على الخطيب:"رجع الفلوس اللي خدتها يا خطيب، مصر كلها عارفة انت عملت ايه وبتعمل ايه، القانون هيطبق عليك لإنك مش على راسك ريشة، مصر دولة محترمة والقضاء محترم".

وكانت محكمة القضاء الاداري قد مدت جلسة اليوم، لنظر الطعون المقدمة من جانب وزير الشباب والرياضة ضد قرار عزل مرتضي منصور إلي جلسة غداً الأحد ٩ يوليو، للنطق بالحكم، ومن المنتظر ان يخوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة هامة مساء اليوم امام  فريق فيوتشر، ببطولة الدوري العام، لحسم المركز الثالث بالمسابقة.

مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك نادي الزمالك الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى

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