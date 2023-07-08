مرتضى منصور لـ رئيس الأهلي: رجع الفلوس يا خطيب انت مش على راسك ريشة

شن مرتضى منصور، عقب خروجه من جلسة نظر الطعون المقدمة منه على قرار عزله من رئاسة الزمالك، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، هجومًا على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال "منصور" في هجومه على الخطيب:"رجع الفلوس اللي خدتها يا خطيب، مصر كلها عارفة انت عملت ايه وبتعمل ايه، القانون هيطبق عليك لإنك مش على راسك ريشة، مصر دولة محترمة والقضاء محترم".

وكانت محكمة القضاء الاداري قد مدت جلسة اليوم، لنظر الطعون المقدمة من جانب وزير الشباب والرياضة ضد قرار عزل مرتضي منصور إلي جلسة غداً الأحد ٩ يوليو، للنطق بالحكم، ومن المنتظر ان يخوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة هامة مساء اليوم امام فريق فيوتشر، ببطولة الدوري العام، لحسم المركز الثالث بالمسابقة.