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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شقيقين في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهد طريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظه الفيوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي، وتسبب في إصابة شخصان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة علي السيارة فا تسببت في انقلاب السيارة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفيوم، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة أمام مدخل هوارة من طريق الفيوم - أسيوط الغربي، مما أسفر عن إصابة شخصين تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وهما كل من رمضان شعبان  (40 سنة)، وشقيقه رضا شعبان  (35 عامًا).

وجرى نقل مصابي حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

وجرى إزالة آثار حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة شقيقان حادث انقلاب سيارة ملاكي الفيوم

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