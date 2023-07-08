"أون تايم سبورتس" تُقرر بث مباريات صراع الهبوط فى الجولة 33 من الدورى

أعلنت شبكة قنوات "ONTIME SPORTS" عن بث المباريات الأربعة التي يتصارع المتنافسون فيها للهروب من شبح الهبوط من الدوري الممتاز.

وأشار شبكة "أون تايم سبورتس"، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه يُمكن متابعة مباريات الجولة 33 يوم الإثنين المقبل، والتي تقام في تمام 8:30 مساء على النحو التالي:

قناة ON TIME SPORTS 1

الداخلية vs الإسماعيلية - طلائع الجيش vs أسوان

قناة ON TIME SPORTS 2

غزل المحلة vs البنك الأهلي- سيراميكا كليوباترا vs بيراميدز.