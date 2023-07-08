قانوني يوضح العقوبة المتوقعة لمتهم بإصابة عسكري مرور وآخرين في القطامية

أوضح المستشار "رواد حما"، رئيس محكمة الجنح الأسبق، فيما يخص العقوبة المنتظرة للسائق المتهم بالتسبب في إصابة عسكري مرور و3 آخرين بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة، أن المتهم ينتظر عقوبتين، الأولى هي عقوبة الإصابة الخطأ، وذلك وفقًا للمواد 238 و244 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إذا تسبب في إصابة شخص نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حالة ارتكابه جريمة خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا للمخدرات، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

وأضاف "حما" أن العقوبة الثانية هي عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو مقاومته بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديها، وذلك وفقًا لنص المادة 136 من قانون العقوبات المعدل والمستبدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982، وهي عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري، ومن الممكن أن تزيد العقوبة في حالة ارتكاب جريمة تسبب في إصابة لا تقل عن 21 يومًا، فتصل المدة في هذه الحالة إلى 3-5 سنوات، وإذا أصيب المجني عليه بعاهة دائمة فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات، وفي حالة الوفاة تكون العقوبة من 3 سنوات إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة، وذلك فضلا على أن يحق للمجنى عليهم سواء مصابيين أو موظفيين حكوميين بالمطالبة بالادعاء مدنيا أو يرفعوا دعوى تعويض مستقل او حال نظر الجنحة او الجناية مطالبا بدعوى تعويض مادى من المتهم.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في إصابة 3 أشخاص وعسكري مرور، أثناء محاولته الهروب من عسكرى المرور لعدم حيازته رخصة قيادة بمنطقة القطامية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم والكشف الطبي على المتهم لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وقال شهود العيان أمام جهات التحقيق، إنهم شاهدوا سيارة ميكروباص مسرعة تأتي، وعسكري المرور معلق بشباكها والسائق يترنح يمين وشمال، محاولاً إسقاط عسكري المرور المعلق بأحد شبابيك السيارة إلى أن سقط العسكري أسفل عجلات الميكروباص والسائق مستمر في الهروب حتى بدأ الركاب في التساقط واحد تلو الآخر من باب السيارة وتمكن الأهالي من إيقافه والقبض عليه.

والبداية عندما تمكن الأهالى بمنطقة القطامية من ضبط سائق تسبب في إصابة ٣ أشخاص وعسكري مرور وذلك أثناء محاولته الهروب من عسكرى المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المستشار رواد حما