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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إليسا وعمر خيرت يلتقيان فى مهرجان العلمين الجديدة

عمر خيرت
عمر خيرت

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة 2023، المقرر إقامته في الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، عن الاستقرار على مجموعة من النجوم لإحياء حفلات المهرجان.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

وأشارت اللجنة المنظمة للمهرجان إلى أن من بين حفلات المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط حفلًا للمطرية اللبنانية إليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت.

وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، أن حفل إليسا وعمر خيرت في مهرجان العلمين من المقرر أن يكون يوم 4 أغسطس المقبل.

بدأت شركة "تذكرتي" الرائدة في تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية وحجز تذاكر الفعاليات في فتح باب الحجز لحفل النجم تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة، كأولى حفلات مهرجان العلمين.

تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

  1. يضم عددًا من الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية.
  2. يضم عددًا كبيرًا من نجوم المنطقة العربية في كل المجالات.
  3. يضم 12 نشاطًا مختلفًا منها الرياضي والفني والترفيهي مثل "عرض الأزياء العالمية".
  4. يتضمن سلسلة كبيرة من الحفلات الغنائية الضخمة لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي والنجوم العالميين.
  5. يشهد المهرجان بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات.
  6. إقامة بطولة ترياثلون، سباق ثلاثي بطولة بادل عالمية.
  7. إقامة عروض للطائرات وبطولة للتجديف، وسباق للسيارات.
  8. يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.
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