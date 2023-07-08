إليسا وعمر خيرت يلتقيان فى مهرجان العلمين الجديدة

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة 2023، المقرر إقامته في الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، عن الاستقرار على مجموعة من النجوم لإحياء حفلات المهرجان.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

وأشارت اللجنة المنظمة للمهرجان إلى أن من بين حفلات المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط حفلًا للمطرية اللبنانية إليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت.

وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، أن حفل إليسا وعمر خيرت في مهرجان العلمين من المقرر أن يكون يوم 4 أغسطس المقبل.

بدأت شركة "تذكرتي" الرائدة في تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية وحجز تذاكر الفعاليات في فتح باب الحجز لحفل النجم تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة، كأولى حفلات مهرجان العلمين.

تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة