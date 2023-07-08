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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قطار يدهس شابًا أعلى مزلقان قرية المتانيا بالعياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي شخص مصرعه اليوم السبت، بعد أن صدمه قطار أعلى مزلقان سكة حديد قرية المتانيا بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

البداية بتلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص أعلى مزلقان سكة حديد قرية المتانيا بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبيّن العثور على أشلاء جثة أحد الأشخاص لم يتم تحديد هويته بسبب تحول الجثة لأشلاء جراء اصطدام القطار بها جرى جمع الأشلاء ونقلها إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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