مدير البرامج العلاجية بمكافحة الإدمان: ارتباط المخدرات بالمتعة أمر خاطئ

كشف الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، طرق الوقاية المبكرة من الإدمان، قائلًا إن من أهم أسباب الإدمان أصدقاء السوء عن طريق عرض أنواع من المخدرات على الطفل لتناولها.

وأضاف الكتامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc": "أيضًا وجود شخص في العائلة يتعاطى المخدرات من أهم أسباب الإدمان في سن صغيرة".

كما أشار إلى أن أضرار تعاطي المواد المخدرة كثيرة جدًا، سواء على المستوى الصحي والاقتصادي وأيضًا الاجتماعي والتأخر الدراسي واهتزاز صورته أمام المعارف والمحيطين به.



ووجه الكتامي نصائح للشباب للوقاية من الإدمان قائلًا: "المخدرات مثل الرحلة كلها خسائر لا تسافرها، لن تستفيد منها أي شيء، كل الكلام عن ارتباط المخدرات بالمتعة فهو كلام غير منضبط وكلام يُقال لجر رجل الشباب للمخدرات".

وتابع: "اسمع لمن قبلك وشوف التجارب التي مرت بتجربة المخدرات والخسائر التي مروا بها" مشيرًا إلى أن هناك رقما ساخنا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 والعلاج بالمجان وفي سرية تامة.

