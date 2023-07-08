حريق فى شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع أبو زيد بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

والبداية عندما تلقت وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقق سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.