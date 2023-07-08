ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق فى شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

حريق في شقة سكنية
حريق في شقة سكنية

 تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع أبو زيد بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

والبداية عندما تلقت وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقق سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات الحماية المدنية السيطرة علي حريق الدكرور النجدة النيابة التحقيق

الأكثر قراءة

"الدستورية" تقضى بتجريم الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

بعد تصدرها الترند.. أزمات فى حياة الفنانة حورية فرغلى

وصول مرتضى منصور إلى مجلس الدولة لنظر طعون عودته لرئاسة الزمالك

أستاذ دراسات إسلامية يكشف سبب بناء سور مجرى العيون (فيديو)

بعد رحيله.. 3 حلول أمام "كولر" لتعويض حمدى فتحى فى الأهلى

الاتحاد المصرى للتأمين يكشف عن دور التطبيقات التكنولوجية فى تأمين الخيول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى