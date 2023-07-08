شروط الالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية الجديدة لشهادة الثانوية العامة والـStem
أعلنت جامعة المنصورة الأهلية فتح باب التقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، والعام الماضي بجميع الكليات وكل الشهادات المعادلة.
كما أعلنت شروط الالتحاق بالجامعة وفقا لنوع الشهادة كالتالي
شهادة الثانوية العامة:
- المجال الصحى
الطب- الصيدلة- طب الأسنان- التمريض.
- سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم فقط:
العلوم الإنسانية.
المعاملات القانونية الدولية- الأعمال.
- سيتم قبول شهادات الثانوية العامة في أقسام العلوم أو الرياضيات أو الأدب:
الهندسة.
الهندسة- هندسة الحاسب- هندسة الذكاء الاصطناعي- هندسة المنسوجات.
- سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم الرياضيات فقط:
التقنيات.
تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية.
- سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم أو الرياضيات:
العلوم.
العلوم الأساسية- علوم الحاسب- علوم الذكاء الاصطناعي- علوم المنسوجات.
2- شهادة stem
المجال الصحى
الطب- الصيدلة- طب الأسنان- التمريض.
- سيتم قبول شهادة STEM في العلوم فقط:
العلوم الإنسانية.
المعاملات القانونية الدولية- الأعمال.
- سيتم قبول شهادات STEM في أقسام العلوم أو الرياضيات:
الهندسة.
الهندسة- هندسة الحاسب- هندسة الذكاء الاصطناعي- هندسة المنسوجات.
- سيتم قبول شهادة STEM في قسم الرياضيات فقط:
التقنيات.
تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية.
- سيتم قبول شهادات STEM في قسم العلوم أو الرياضيات:
العلوم.
العلوم الأساسية- علوم الحاسب- علوم الذكاء الاصطناعي- علوم المنسوجات.
3- الدبلومة الكندية:
- المجال الصحى
الطب- الصيدلة- طب الأسنان- التمريض.
مجموع درجات 8 مواد مختلفة، بما في ذلك الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وعلم الأحياء:
- العلوم الإنسانية.
المعاملات القانونية الدولية- الأعمال.
مجموع درجات من 8 مواضيع مختلفة.
- هندسة.
الهندسة- هندسة الحاسب- هندسة الذكاء الاصطناعي- هندسة المنسوجات.
مجموع درجات 8 مواد مختلفة، بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية:
- التقنيات.
تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية.
مجموع درجات 8 مواد مختلفة، بما في ذلك الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء:
- علوم.
العلوم الأساسية- علوم الحاسب- علوم الذكاء الاصطناعي- علوم المنسوجات.