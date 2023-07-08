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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط الالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية الجديدة لشهادة الثانوية العامة والـStem

طلاب
طلاب

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية فتح باب التقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، والعام الماضي بجميع الكليات وكل الشهادات المعادلة.

كما أعلنت شروط الالتحاق بالجامعة وفقا لنوع الشهادة كالتالي

شهادة الثانوية العامة: 
 

- المجال الصحى

 الطب- الصيدلة- طب الأسنان- التمريض.

- سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم فقط:

 العلوم الإنسانية.

المعاملات القانونية الدولية- الأعمال.

- سيتم قبول شهادات الثانوية العامة في أقسام العلوم أو الرياضيات أو الأدب:

 الهندسة.

 الهندسة- هندسة الحاسب- هندسة الذكاء الاصطناعي- هندسة المنسوجات.

- سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم الرياضيات فقط:

 التقنيات.

 تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية.

- سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم أو الرياضيات:

 العلوم.

 العلوم الأساسية- علوم الحاسب- علوم الذكاء الاصطناعي- علوم المنسوجات.

2- شهادة stem

المجال الصحى

 الطب- الصيدلة- طب الأسنان- التمريض.

- سيتم قبول شهادة STEM في العلوم فقط:

العلوم الإنسانية.

 المعاملات القانونية الدولية- الأعمال.

- سيتم قبول شهادات STEM في أقسام العلوم أو الرياضيات:

الهندسة.

 الهندسة- هندسة الحاسب- هندسة الذكاء الاصطناعي- هندسة المنسوجات.

- سيتم قبول شهادة STEM في قسم الرياضيات فقط:

التقنيات.

 تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية.

- سيتم قبول شهادات STEM في قسم العلوم أو الرياضيات:

العلوم.

 العلوم الأساسية- علوم الحاسب- علوم الذكاء الاصطناعي- علوم المنسوجات.

3- الدبلومة الكندية:

- المجال الصحى

 الطب- الصيدلة- طب الأسنان- التمريض.

مجموع درجات 8 مواد مختلفة، بما في ذلك الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وعلم الأحياء:

- العلوم الإنسانية.

 المعاملات القانونية الدولية- الأعمال.

مجموع درجات من 8 مواضيع مختلفة.

- هندسة.

 الهندسة- هندسة الحاسب- هندسة الذكاء الاصطناعي- هندسة المنسوجات.

مجموع درجات 8 مواد مختلفة، بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية:

- التقنيات.

 تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية.

مجموع درجات 8 مواد مختلفة، بما في ذلك الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء:

- علوم.

 العلوم الأساسية- علوم الحاسب- علوم الذكاء الاصطناعي- علوم المنسوجات.

التحاق بالجامعة الجديد 2023 الذكاء الاصطناعي العلوم الإنسانية جامعة المنصورة الأهلية جامعة المنص جميع الكليات

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