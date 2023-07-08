شروط الالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية الجديدة لشهادة الثانوية العامة والـStem

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية فتح باب التقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، والعام الماضي بجميع الكليات وكل الشهادات المعادلة.

كما أعلنت شروط الالتحاق بالجامعة وفقا لنوع الشهادة كالتالي

شهادة الثانوية العامة:



- المجال الصحى

الطب- الصيدلة- طب الأسنان- التمريض.

- سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم فقط:

العلوم الإنسانية.

المعاملات القانونية الدولية- الأعمال.

- سيتم قبول شهادات الثانوية العامة في أقسام العلوم أو الرياضيات أو الأدب:

الهندسة.

الهندسة- هندسة الحاسب- هندسة الذكاء الاصطناعي- هندسة المنسوجات.

- سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم الرياضيات فقط:

التقنيات.

تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية.

- سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم أو الرياضيات:

العلوم.

العلوم الأساسية- علوم الحاسب- علوم الذكاء الاصطناعي- علوم المنسوجات.

2- شهادة stem

المجال الصحى

الطب- الصيدلة- طب الأسنان- التمريض.

- سيتم قبول شهادة STEM في العلوم فقط:

العلوم الإنسانية.

المعاملات القانونية الدولية- الأعمال.

- سيتم قبول شهادات STEM في أقسام العلوم أو الرياضيات:

الهندسة.

الهندسة- هندسة الحاسب- هندسة الذكاء الاصطناعي- هندسة المنسوجات.

- سيتم قبول شهادة STEM في قسم الرياضيات فقط:

التقنيات.

تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية.

- سيتم قبول شهادات STEM في قسم العلوم أو الرياضيات:

العلوم.

العلوم الأساسية- علوم الحاسب- علوم الذكاء الاصطناعي- علوم المنسوجات.

3- الدبلومة الكندية:

- المجال الصحى

الطب- الصيدلة- طب الأسنان- التمريض.

مجموع درجات 8 مواد مختلفة، بما في ذلك الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وعلم الأحياء:

- العلوم الإنسانية.

المعاملات القانونية الدولية- الأعمال.

مجموع درجات من 8 مواضيع مختلفة.

- هندسة.

الهندسة- هندسة الحاسب- هندسة الذكاء الاصطناعي- هندسة المنسوجات.

مجموع درجات 8 مواد مختلفة، بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية:

- التقنيات.

تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية.

مجموع درجات 8 مواد مختلفة، بما في ذلك الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء:

- علوم.

العلوم الأساسية- علوم الحاسب- علوم الذكاء الاصطناعي- علوم المنسوجات.