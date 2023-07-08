تأجيل جلسة نظر طعن مرتضى منصور على حكم عزله من رئاسة الزمالك

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، جلسة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري لجلسة الغد الأحد للحكم.

وتوجه عدد من عمال نادي الزمالك إلى مجلس الدولة، صباح اليوم، لمساندة المستشار مرتضى منصور، قبل دقائق من بدء جلسة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.