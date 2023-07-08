ضبط 3 أشقاء فى شبين القناطر بحوزتهم مخدر الشابو

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى)، ومديريتى أمن (الإسماعيلية – القليوبية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشقاء "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – ميزان حساس).

وضبط أحد الأشخاص وشقيقه "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما أمام مسكنهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,735,000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.