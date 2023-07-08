وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الصحية بمستشفى سيوة المركزى

قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور صباح اليوم السبت، على مستشفى سيوة المركزي لبحث احتياجات المستشفى ومتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث تزامنًا مع الإقبال الكبير للوافدين من مختلف بلاد العالم لزيارة مدينة سيوة والاستمتاع بطبيعتها الخلابة والاستفادة من أماكن السياحة العلاجية.

وبدأ وكيل صحة مطروح جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والذي يعمل بعدد ١٠ أسرة لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية ٥ أسرة والحضانات وعددها ٩ حضانات ووحدة الغسيل الكلوي التي تعمل بطاقة عددية ٧ ماكينات غسيل كلوى، وحرص على الاطمئنان على مرضى الكلى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتذليل العقبات.

وقام بالمرور على قسم العمليات بعدد ٢ غرفة عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الأشعة والذي يتوفر به خدمات (الأشعة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة العادية ورسم القلب)، حيث تفقد تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٥٤٩٢ لترًا مكعبًا وبنك الدم الخاص بالمستشفى وجميع أقسام الداخلى بالمستشفى والعيادات الخارجية.

وحرص وكيل صحة مطروح على متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ وكذا الاطلاع على إعداد القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين، موجهًا بزيادة عدد الأطباء لدعم المستشفى من تخصصات الطوارئ وخصوصًا العناية المركزة والأشعة عن طريق الاستعانة من وزارة الصحة بتعاقدات والتمريض بأقسام الطوارئ عن طريق تدوير القوة البشرية وخصوصًا العناية المركزة بما يتناسب مع عدد الحالات المترددة، وكذلك رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

وأكد وكيل صحة مطروح أنه تم وضع خطة تطوير لمستشفى سيوة المركزي لرفع كفاءتها في مختلف المجالات من تطوير للمباني ودعم بالأجهزة والآلات والفرش الطبي والغير طبي، مؤكدًا على الاهتمام الشديد برفع مستوى المستشفيات بالمحافظة، وكذا مستشفى سيوة التى تقدم الخدمات الطبية لأكثر من ٤٥ ألف نسمة، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من زائري مدينة سيوة من مختلف الجنسيات.

IMG-20230708-WA0018

IMG-20230708-WA0017

IMG-20230708-WA0016

IMG-20230708-WA0015