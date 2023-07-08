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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المرور" تُحرر 94 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 94672 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 33832 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت القوات من ضبط 1176 مخالفة السير بدون تراخيص و29 مخالفة موقف عشوائي، وضبط 8 مخالفات لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الحملات المرورية قانون ولوائح المرور مخالفة مرورية

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