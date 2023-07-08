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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مع تغير الأحوال الجوية.. أسباب رطوبة الشعر وكيفية علاجه

الشعر
الشعر

يعاني الكثير من السيدات من مشاكل كبيرة في الشعر نتيجة أجواء الطقس وارتفاع الرطوبه التي تؤثر بشكل سلبي على الشعر.

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وتبحث الكثير من الفتيات عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى موقع “جوجل” عن طرق لحماية الشعر في أوقات الرطوبة للحفاظ عليه في فترة الصيف، ونرصد لكم خلال السطور التالية أبسط الطرق لحل مشاكل الشعر في فترة الصيف وحمايته من الرطوبه، وذلك وفقاً لموقع “tribehaircompany”، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

طرق لحماية شعرك في أوقات الرطوبة 2023

يمكنك حماية شعرك من التقصف والتساقط بسبب الرطوبة، وذلك من خلال الطرق التالية:

1 - يجب تمشيط الشعر جيداً بعد تجفيفه مع وضع القليل من الزيت الذي يناسب شعرك لترطيبه.

2 - ابتعدي عن وضع الزيوت الدهنية على فروة الرأس قبل الخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس الضارة.

3 - يمكن إستخدام قبعات الرأس الخفيفة أو المظلة التي تعمل على حماية شعرك من أضرار الشمس.

4 - استخدمي مشط خشبي أثناء التمشيط لأنه يساعد على تقليل تساقط الشعر.

5 - لا تستخدمي مجفف الشعر بعد الاستحمام مباشرة.

6 - احرصي على استخدام السيروم على الشعر قبل الخروج من المنزل المناسب لطبيعة شعرك.

أضرار الرطوبة على الشعر 

1 - تساقط الشعر بكثرة نتيجة فقدان الجسم للكثير من العرق والتعرض لأشعة الشمس الضارة دون الوقاية.

2 - مع ارتفاع الرطوبة تجعل الشعر هايش بسبب الجفاف وقله المياه والسوائل في الجسم.

3 - التعرض المفرط لأشعة الشمس يتسبب في ضعف ألياف الشعر بحيث يجعل شعرك أكثر جفافاً وسريع التساقط.

4 - وتتسبب الرطوبة في تتدهور طبقات الخصلة في فروة الرأس وفي هذه الحالة تصبح ضعيفة وتنكسر ويتقصف الشعر.

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