وصول مرتضى منصور إلى مجلس الدولة لنظر طعون عودته لرئاسة الزمالك

وصل مرتضى منصور إلى مجلس الدولة منذ قليل، وسط حراسة أمنية مشددة، لحضور جلسة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

وتوجه عدد من عمال نادي الزمالك إلى مجلس الدولة، صباح اليوم، لمساندة المستشار مرتضى منصور، قبل دقائق من بدء جلسة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.