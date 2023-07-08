قبل انطلاقه.. تفاصيل الدورة الأولى من معرض زايد لكتب الأطفال

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الأولى بمعرض زايد لكتب الأطفال، المقرر إقامتها في مدينة الشيخ زايد، خلال الفترة من 13 وحتى 24 يوليو الجاري، بالمقر الجديد لنادي الشيخ زايد، تحت شعار "أطفال زايد يقرأون في الصيف"، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ وبمساهمة كبيرة من جهاز مدينة الشيخ زايد ونادى الشيخ زايد.

ويحل اسم الكاتب القدير "يعقوب الشاروني" شخصية الدورة الأولى لمعرض أدب الطفل، لدوره الكبير والرائد في كتابات الطفل خلال مسيرة عامرة بالعطاء تخطت السبعين عامًا.

ويشارك أكثر من 30 دار نشر تتواجد بكتب للأطفال ووسائل تعليمية، إذ يقام المعرض على مساحة 1600 متر مربع، بمساحة مخصصة لناشرى كتب الطفل بالعربية واللغات الأخرى، وكذلك مسرحًا للأطفال، وأماكن للرسم، وورش الحكي، وتعليم الصلصال، وأنشطة مختلفة تبدأ ببرنامج صباحي من الحادية عشر حتى الرابعة عصرا يوميا، ويتخلله الكثير من الأنشطة للأطفال.

ويضم برنامج الدورة الأولى، أيضًا، لقاءات مع كتاب متخصصين في أدب الطفل، منهم الكُتّاب سماح أبو بكر عزت، وسارة سيف، والدكتور محمد فتحي، كما تقام مسابقة يوميا داخل أروقة المعرض للأطفال في الثامنة مساءً، وستكون جوائزها نقدية.

ومن جهته؛ قال الناشر محمود عبدالنبى، مدير معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، إنه تقرر أن يكون اسم الكاتب القدير "يعقوب الشاروني"، شخصية الدورة الأولى لمعرض أدب الطفل؛ تقديرا من إدارة المعرض والقائمين عليه لدوره الكبير والرائد في كتابات الطفل خلال مسيرة عامرة بالعطاء تخطت السبعين عامًا.

هناك الكثير من الفعاليات المصاحبة لهذه الدورة الاستثنائية؛ منها البرنامج المسائي لمعرض كتاب الطفل، والذي يستمر من السادسة حتي الحادية عشر مساءً؛ تتخلله ندوات تثقيفية للأم والأسرة.

ومن بين ورش الحكي التي تقام على هامش المعرض: