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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ دراسات إسلامية يكشف سبب بناء سور مجرى العيون (فيديو)

سور مجرى العيون
سور مجرى العيون

قال الدكتور عماد سليمان، مدرس الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، إن سبب إنشاء السور كان لنقل مياه النيل إلى قلعة صلاح الدين عن طريق السواقي، حتى يستعملها الجنود الموجودون داخل القلعة على مدار العام. وقد استُخدم السور لنقل المياه بدايةً من العصر الأيوبي مرورًا بالعصر المملوكي حتى عصر السلطان الغوري.

وأضاف سليمان، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم السبت، أنه تم إهمال السور بعد عصر محمد علي، عندما لم يعد هناك اهتمام بقلعة صلاح الدين، وظهرت بعد ذلك بفترة الورش والمصانع الخاصة بصناعة الجلود، التي أثرت سلبًا على المكان وعلى قيمته التاريخية.

 

رفع ما يقرب من مليون طن من القمامة

وأكد مدرس الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، أنه قد تم رفع ما يقرب من مليون طن من القمامة من المنطقة المحيطة بالسور ضمن حملة التجديد والتطوير الذي تقوم به الدولة المصرية فيما يخص المناطق التاريخية الإسلامية في مصر.

ولفت مدرس الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، إلى أن هناك مجموعة من الفنادق العالمية التي يتم بناؤها في تلك المنطقة، وأنها ستتحول إلى مركز سياحي مهم جداً ومنطقة جذب للراغبين في زيارة الآثار الإسلامية، سواء من المصريين أو الأجانب.

سور مجرى العيون تطوير مجرى العيون سور سبب بناء أستاذ دراسات إسلامية

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