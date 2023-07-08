مجلس الدولة يعلن موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد
حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد، يوم الإثنين الموافق 10-7-2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي.
ضوابط الحـضـور:
- الحضور بالزى الرسمى بدلة بلون داكن.
- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقى.
- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة.
- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
إجراءات استكمال التعيين، يتعين اتباع ما يلي:
أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:
-عدد 5 صور شخصية حديثة (زي رسمي، خلفية بيضاء سادة).
-عدد 3 صور لبطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).
-إقرار الذمة المالية (من البريد).
-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.
-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.