"تصديري الصناعات الكيماوية" راعي معرض "أجرو إيجيبت" غدا

تنطلق الدورة الأولى لمعرض “أجرو إيجيبت” برعاية استراتيجية من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية غدا الأحد وحتى 11 يوليو.

يشارك بالمعرض العديد من القطاعات التابعة للمجلس (أسمدة – مبيدات – مستلزمات زراعية – انظمة الري.. وغيرها) بحضور 40 شركة مصرية ومشاركات من حوالي 20 مستثمرا ومستوردا من دول أجنبية (غانا – العراق- كينيا- إسبانيا – السعودية- المغرب) وممثلين من سفارات الهند وإنجلترا.

وأكد المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، حرص المجلس على توفير منصة لشركات القطاع لعرض منتجاتهم من خلال مشاركتهم في معرض “أجرو إيجيبت”، مشيرا إلى مساهمه المجلس في تمويل ومساندة الشركات الصغيرة و متناهية الصغر الأعضاء بالمجلس في الاشتراك بالمعارض الدولية المتخصصة.

ولفت إلى جهود المجلس بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج والسفارات بالخارج والجهات المناظرة للمجلس في استقدام بعثات للمشترين على هامش المعرض وتحضير لقاءات ثنائية من مختلف دول العالم بينهم وبين نظرائهم المصريين.

من جهته، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات مصر من الأسمدة لمختلف دول العالم حققت معدل نمو بلغ نحو 42% خلال 2022 ليبلغ ما قيمته 3.38 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال 2021.