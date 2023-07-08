تأكيد "الأونكتاد" أن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت، التقرير الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، حيث أكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022.

ففي (الأهرام)، وتحت عنوان (بشهادة التقارير الدولية.. "الأونكتاد": مصر الوجهة الاستثمارية الأولى بإفريقيا في 2022)، ذكرت الصحيفة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريراً، أمس، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تقرير (الأونكتاد) الذي أكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022، كما أبرز أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية.

وأضافت الصحيفة أن التقرير استعرض تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى إفريقيا، والثاني على المستوى العربي، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا.

وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز الأول إفريقيا والثاني عربيا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، حيث بلغت 5.9 مليار دولار عام 2020، و9 مليارات دولار عام 2019، و8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، كما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 6.9 مليار دولار عام 2015؛ لتحتل المركز الثاني إفريقيا والثالث عربيا، فيما بلغت 4.6 مليار دولار عام 2014 محتلة المركز الرابع إفريقيا والثالث عربيا.

وتحت عنوان (مشاورات سياسية مع السعودية.. بالقاهرة)، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن وزارة الخارجية شهدت الاجتماع الدوري لآلية المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، حيث ترأس الجانب المصري السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وترأس وفد السعودية السفير سامي الصالح مساعد وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماعات تناولت بالبحث والنقاش مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار حرصهما على تنسيق مواقفهما وتبادل الرؤى فيما بينهما تجاه تلك القضايا، بما يصب في صالح الدولتين والمنطقة.

وفي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (دولة "الحياة الكريمة" تتكفل برعاية المتفوقين)، ذكرت الصحيفة أن الدولة تسعى لتطوير قدرات الشباب الواعد وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، وفي هذا الدور تساهم الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى جانب مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في هذا الدعم بصورة كبيرة بتوجيه خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة أن من خلال هذه الجهود المشتركة تتحقق رؤية الدولة التي تسعى إلى بناء جيل واعد قادر على النهوض بالوطن والمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار، مع توفير فرص متكافئة للشباب لأنهم يمثلون أمل المستقبل وحجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.