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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالجيزة دون إصابات

إطفاء
إطفاء

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق اليوم السبت داخل شقة سكنية في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة نجدة الجيزة بلاغًا باندلاع حريق بعقار في منطقة الصف، وانتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحريق، وتبين اندلاعه بشقة بالعقار وتمكنوا من إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيًا، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

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