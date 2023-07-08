29 يوليو.. دير أبو مقار يحيي الذكرى الخامسة لرحيل الأنبا إبيفانيوس
يُحيي دير أبو مقار بوادي النطرون، الذكرى الخامسة لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار الراحل، وذلك في 29 يوليو 2023، وذلك من خلال إتمام صلوات القداس الإلهي بالدير، وتقتصر صلوات ذكرى رحيل أسقف الدير على رهبان الدير فقط.
وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا إبيفانيوس:
- وُلِدَ نيافة أنبا إبيفانيوس، واسمه تادرس زكي تادرس جرجس، يوم الأحد الموافق 27 يونية 1954 في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية.
- نشأ وترعرع في أسرة تقيَّة متديِّنة مرتبطة بالكنيسة ارتباطًا روحيًا صادقًا، والده الأستاذ زكي، مشهودُ له من الجميع بودِّه ووداعته والتزامه ودقَّته وأمانته، لذلك فقد اختاره المتنيِّح الأنبا يوأنس أسقف الغربية السابق عضوًا في مجلس كنيسة مارجرجس بالحمرة.
- تخرَّج من كلية الطب وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا عام ١٩٧٨، وتخصَّص في طب ”الأنف والأذن والحنجرة“.
- أمضى سنة التكليف بإحدى محافظات الوجه البحري. ثم تعيَّن طبيبًا مقيمًا (نائب أنف وأذن وحنجرة) بمستشفي سوهاج التعليمي. وازدادت فترات تردده على الدير في هذه السنوات. ثم اتخذ قرارًا بدخول الدير بصفة نهائية، وحضر إلى الدير وكان معه أحد زملائه الذي كانت عنده نفس الرغبة، وطلبا مهلة بسيطة لتصفية متعلقاتهما.
- التحق الأخ تادرس بدير القديس الأنبا مقار يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 1984، وبدأ عمله في الدير كأي مبتدئ، فعمل أولًا في حظيرة تربية الدواجن، بجانب مساعدته للآباء الأطباء في خدمة المرضى من الرهبان والعمال. ولكنه كان متميِّزًا في سرعة استجابته وانفتاحه ونعمة الإفراز الواضحة فيه، وشغفه الشديد بالقراءة والاطلاع والبحث، حتى أنه لَفَتَ انتباه أباه الروحي القمص متى المسكين في إجابته واتِّساع معرفته، فنقله بعد فترة للعمل في المطبعة مع الآباء العاملين هناك.