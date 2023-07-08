29 يوليو.. دير أبو مقار يحيي الذكرى الخامسة لرحيل الأنبا إبيفانيوس

يُحيي دير أبو مقار بوادي النطرون، الذكرى الخامسة لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار الراحل، وذلك في 29 يوليو 2023، وذلك من خلال إتمام صلوات القداس الإلهي بالدير، وتقتصر صلوات ذكرى رحيل أسقف الدير على رهبان الدير فقط.

وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا إبيفانيوس: