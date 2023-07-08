الأربعاء.. افتتاح معرض "موروثات" بمركز كرمة بن هانئ الثقافي

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية؛ يشهد مركز كرمة بن هانئ الثقافي، افتتاح معرض الفنانة الهدى خميس تحت عنوان "موروثات"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاربعاء الموافق 12 يوليو 2023، بمقر المركز بمتحف أحمد شوقي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 22 يوليو 2023، ويفتتح يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين، في 6 ش أحمد شوقي – خلف برج النيل أمام حديقة الحيوان – كورنيش النيل بالجيزة.

الهدى خميس؛ مواليد الولايات المتحدة الامريكية عام 1992، بكالوريوس الفنون التطبيقية جامعة حلوان - قسم الزجاج 2014.

برعت الفنانة في التعبير عن شغفها بالفن في العديد من المجالات الفنية كالرسم التشكيلي والتصوير الجداري والفوتوغرافي والفنون المسرحية بجانب الزجاج، لديها العديد من الأعمال المباعة في مصر والخارج، ساهمت في بعض المعارض الجماعية أثناء وبعد دراستها في مجال التصوير الفوتوغرافي والجداري الموازييك والخطوط العربية.

من أهم المعارض المشاركة في مجال التصوير: بينالي في أنجولا 2019، "عقد مها" - فردي 2020، Pearls of me - فردي 2020، المعارض المشاركة في مجالات أخرى: معرض تصوير فوتوغرافي جماعي - القاهرة 2017، معرض أثاث Le marche في مجال الزجاج الموزاييك - القاهرة 2012، معرض الخطوط العربية السادس عشر - القاهرة 2009.

متحف أحمد شوقي

في عام 1972 أصدر الرئيس الراحل أنور السادات بتحويل كرمة ابن هانئ إلى متحف يحمل باسم أمير الشعراء أحمد شوقي وتم افتتاحه في 17 يونيو 1977 ثم افتتح ثانية في ثوبه الجديد بعد تطويره وتجديده واستحداث مركز ثقافي (مركز كرمة ابن هانئ الثقافي) عام 1996، ويحتوي المتحف على مجموع مقتنيات تقدر بحوالي 1153 قطعة تجمع بين الأثاث واللوحات والتحف والصور الفوتوغرافية بالإضافة إلى النياشين وملابس التشريفة الخاصة بأمير الشعراء وكذلك بعض الهدايا والوثائق التي قدمت إليه بمناسبة تتويجه أميرا للشعراءـ ويطل المتحف على النيل وتبلغ مساحته 1433م 2.