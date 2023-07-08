الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس تشيليانو الأسقف الشهيد

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم السبت، ذكرى القديس تشيليانو الأسقف الشهيد.

إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: ولد تشيليانو حوالى عام 644م في إيرلندا بأبرشية كيلمور ، سيم اسقفاً ، لم يكن له مقعد ثابت ولذلك دُعي "أسقفًا رسوليًا". وفى عام 685م غادر أيرلندا مع أحد عشر من رفاقه للذهاب الى فرنسا ومن هناك الى روما ، ربما للحصول على موافقة البابا على نشاطه التبشيري وبقي هناك لمدة عامين تقريبًا، وأوكل إليه البابا يوحنا الخامس بمهمة قصيرة لتبشير تورينجيا وجزء من فرانكونيا

وتابع: وقام بهداية دوق فرانكونيا جوسبرت إلى الإيمان المسيحي وكان جوسبرت قد تزوج شقيقة زوجته الأرملة ؛ عندما شجبت تشيليانو هذا الزواج باعتباره مخالفًا لقوانين الكنيسة ، وأجبره على الانفصال عن ارملة أخيه جيلانا انتقامًا من المرأة لفقدانها المكانة الاجتماعية الرفيعة التي صعدت إليها ، دفعت للطاهي والوصي على القلعة لقتل الرهبان بينما كان زوجها بعيدًا لأسباب عسكرية. قُطعت رؤوس كيليان وكولمان وتوتنانو في 8 يوليو عام 689م ودُفنت جثثهم بدفنها في إسطبل بالقرب من فورتسبورغ ، مع أوانيهم وجميع الأثواب المقدسة.

وواصل: بعد عودة الدوق ، أنكرت جيلانا علمها بما حدث للمبشرين ؛ لكن القتلة اعترفوا بجريمتهم وأعدموا، تم العثور على جثة الشهيد بفضل معجزة كشفت المكان وبالتالي يمكن دفن رفاته في مكان أكثر كرامة ؛ تم استخراج الرفات بعد ذلك في 8 يوليو 752 ، بحضور أسقف أيرلندي آخر ، المبشر الألماني الشهير ، القديس بونيفاس ، وأسقف فورتسبورغ ، القديس بوركاردو. في عام 788 تم نقلهم إلى كاتدرائية المدينة في احتفال رسمي بحضور الإمبراطور شارلمان.

واختتم: تم الاحتفاظ برؤوس الشهداء الثلاثة في كاتدرائية ويرزبورغ ، بينما كان قبر تشيليانو في سرداب نيو مينستر. في عام 1987 ، تم تصنيع وعاء ذخائر من الذهب لبقايا جثمانه، وفي عام 1991 تم التبرع بقطعة أثرية للكنيسة في مولاغ ، أيرلندا. يظهر القديس تشيليان على ختم العصور الوسطى وعملاتها في ويرزبورغ. انتشر إكرام القديس تشليانو الشهيد في جميع أنحاء الدوقية ، لدرجة أنه في القرن الخامس عشر ، تم انتخابه راعيًا لأبرشية فورتسبورغ في فرانكونيا.