ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شؤون الحرمين تُطلق "مبصرون" لتوزيع المصحف الشريف المطبوع بلغة "برايل"

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ممثلة بإدارة شؤون المصاحف - مبادرة "مبصرون" لتوزيع المصحف الشريف المطبوع بلغة (برايل) على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد الندوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أن المبادرة تعد إحدى أهم البرامج التي تنفذها الإدارة لفئة المكفوفين من ضيوف الرحمن؛ من أجل إعانتهم على تلاوة القرآن الكريم.
وأشار الندوي، إلى أن الإدارة ستواصل إهداءات المصاحف بجميع أنواعها لضيوف الرحمن؛ رغبة في تقديم أرقى الخدمات المقدمة لهم؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.
وفي سياق متصل، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الوسطية والاعتدال والأمن الفكري النسائية بالوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية، مسابقة للقاصدات بعنوان "أمة وسطا"، بمقر معرض إثراء وشرف؛ المقام بالتوسعة السعودية الثالثة، لإثراء الجانب المعرفي، من خلال طرح الأسئلة المعرفية بطريقة تفاعلية عبر الأجهزة الذكية لإيصال الرسالة العالمية لبلاد الحرمين الشريفين، كما أنه سيتم تقديم الهدايا على القاصدات بعد الإجابة عن الأسئلة المطروحة عبر الشاشة فور انتهاء المسابقة.

 

الاشخاص ذوي الاعاقة الإعاقة البصرية الحرام والمسجد النبوي الخدمات المقدمة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرمين الشريفين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام السعودية 2030 المسجد الحرام والمسجد النبوي المصحف الشريف الوسطية والاعتدال

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|الأهلي يتلقى ضربة موجعة بغياب هذا الثنائي عن القمة وحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

غسان كنفانى.. قدم الواقع الفلسطينى فى قصصه بلا رومانسية أو شفقة

شؤون المسجد النبوي: أكثر من 32 مليون زائر خلال النصف الأول من العالم الجاري

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع " التوعية "اعرف حقك واطمن"

تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب في النسخة الثالثة من  حملة "مانحى الأمل" العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى