بسبب الأهلى وبيراميدز.. إمام عاشور يدخل فى صدام مع ناديه الدانماركى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن احتمالية حدوث أزمة بين إمام عاشور وناديه ميتلاند الدانماركي خلال الأيام المقبلة.

ويتواجد إمام عاشور في مصر الوقت الراهن، حيث يدرس عدة عروض تلقاها على رأسها الأهلي وبيراميدز.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم" " إمام عاشور قد يتعرض لأزمة كبيرة مع ميتلاند الدانماركي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف " اللاعب يرفض السفر والعودة إلى الدانماركي، ولا ينوي السفر مجددًا خلال الأيام المقبلة".

وتابع " النادي الدانماركي أرسل إنذارين لإمام عاشور، وطالبه بضرورة حضوره إلى الدانمارك لكن اللاعب تجاهل تمامًا ورفض السفر".

وأشار إلى أن ميتلاند ينوي إرسال إنذار ثالث للاعب خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيتسبب في أزمة كبيرة لإمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد عاد إلى مصر في أبريل الماضي قادمًا من ناديه الدانماركي الذي انتقل إليه في يناير الماضي، نتيجة تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.