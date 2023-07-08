تقرير دولى: شراكة الصين مع القاهرة فى قطاع الفضاء تعزز النمو الاقتصادى لمصر

أكد تقرير دولي، أن شراكة الصين مع مصر في قطاع الفضاء تعزز النمو الاقتصادي لمصر وخطوة حاسمة لطموحاتها في مجال تكنولوجيا الفضاء والتطور العلمي والتكنولوجي الشامل.

وقال موقع "جيوزباتيال وورلد" الدولي المتخصص في التكنولوجيا والتحول الرقمي، أن الصين تعاونت مع مصر للبدء في مشروع تعاوني هام في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتمثل هذه الشراكة بين نموذجين أوليين للقمر الصناعي ونموذج طيران واحد خطوة حاسمة لطموحات صناعة الفضاء في مصر ، حيث توفر الصين الدعم والتمويل اللازمين لهذا المشروع، وهذا التعاون يحمل وعدًا كبيرًا لكلا البلدين ، ويظهر التزامهما بتعزيز الاستكشاف العلمي والعلاقات الدبلوماسية.

أكد التقرير أن في قلب هذه الشراكة يكمن مشروع ايجيبت سات ، وهو برنامج أقمار صناعية مصمم لتعزيز قدرات مصر في مجال رصد الأرض، والتزمت الصين بتمويل المشروع ، الذي يتضمن بناء وإطلاق قمرين صناعيين عاليين الدقة لرصد الأرض.

وتسلمت مصر نموذجين تمولهما الصين من القمر الصناعي MisrSat-2. ستلعب هذه الأقمار الصناعية دورًا مهمًا في مراقبة الموارد الطبيعية في مصر ، وإدارة التنمية الحضرية ، وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث. .

وسيتم تجميع الأقمار الصناعية واختبارها في مركز بالقرب من العاصمة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة بوكالة الفضاء المصرية، وقدمت الصين منحة قدرها 74 مليون دولار أمريكي للمشروع، بالإضافة إلى 68 مليون دولار أمريكي لبناء مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وبدلاً من تقديم مشاريع متعددة المرافق تشمل تصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها وتمويلها، تؤكد الصين الآن على نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

وتهدف الصين من خلال تبادل خبرتها إلى مساعدة مصر في تطوير قدراتها الخاصة في تجميع واختبار الأقمار الصناعية، ويتوافق هذا النهج مع مبادرة الحزام والطريق الاستراتيجية الصينية، والتي تركز على تطوير البنية التحتية والتعاون مع الدول الشريكة.

تعزيز تنمية مصر من خلال التعاون الفضائي الأفريقي الصيني

قال التقرير، تتماشى مشاركة الصين في صناعة الفضاء المصرية مع طموحاتها الأوسع في أن تصبح لاعبًا رائدًا في ساحة الفضاء العالمية، فعلى مدى العقد الماضي، خطت الصين خطوات كبيرة في استكشاف الفضاء، بما في ذلك البعثات المأهولة الناجحة، والهبوط على سطح القمر ، وتطوير أنظمة الأقمار الصناعية المتقدمة، من خلال الشراكة مع مصر ، تُظهر الصين قدرتها على تقديم دعم شامل للدول التي تسعى إلى تطوير قدراتها الفضائية.

وأوضح التقرير بالنسبة لمصر يجلب التعاون مع الصين مزايا عديدة، بصرف النظر عن الدعم المالي والخبرة الفنية، ستسهل الشراكة نقل المعرفة والمهارات، وتمكين العلماء والمهندسين المصريين في مجال تكنولوجيا الفضاء، وسيكون لنقل الخبرة هذا تأثير أوسع على التطور العلمي والتكنولوجي الشامل لمصر ، مما يخلق فرصًا للابتكار ويعزز النمو الاقتصادي.