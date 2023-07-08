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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: كيف يتفاعل جسم الإنسان مع ارتفاع درجة حرارة الأرض والرطوبة بشكل قياسى؟

تفاعل جسم الإنسان
تفاعل جسم الإنسان مع ارتفاع درجة حرارة

أجاب موقع “Inverse” الأمريكي المعني بالتكنولوجيا والعلوم، على تساؤل كيف يتفاعل جسم الإنسان مع ارتفاع درجة حرارة الأرض والرطوبة بشكل قياسي؟.. قائلا إنه وفقًا لبيانات من المراكز الوطنية الأمريكية للتنبؤ البيئي، بلغ متوسط ​​درجة الحرارة العالمية 62.62 درجة فهرنهايت (17.01 درجة مئوية) الإثنين الماضي وارتفع إلى ما يقرب من 63 درجة (حوالي 17.2 درجة مئوية) الأربعاء الماضي، مما يجعل 3 يوليو هو أكثر الأيام حرارة على كوكبنا، منذ عام 1979 على الأقل.

 

ووضعت المراكز الوطنية للتنبؤ البيئي متوسط ​​درجة حرارة الأرض هذا اليوم كأكثر يوم منفرد يقيسه البشر حتى الآن، هذا ما قاله روبرت رودي، كبير العلماء في بيركلي إيرث، هذا ناتج عن مزيج من ظاهرة المناخ الطبيعي النينيو فوق الاحتباس الحراري ، وقد نشهد بضعة أيام أكثر دفئًا خلال الأسابيع الستة القادمة.

 

وتابع التقرير: “كما رأينا في السنوات القليلة الماضية، أصبحت موجات الحرارة الخطيرة تحدث بشكل منتظم مع عدم وجود نية للتخلص منها حتى نتمكن من الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية”. 

 

وذك، التقرير، يمكن أن يؤثر الإجهاد الحراري على الجسم بعدد لا يحصى من الطرق المؤذية، ولكن ما يصعب تحديد هذه التغيرات في درجات الحرارة يؤثر على الصحة والرفاهية على نطاق واسع.

 

 وقرر الباحثون في جامعة روهامبتون في المملكة المتحدة أن جسم الإنسان غير قادر على تنظيم درجة حرارة الجسم الأساسية عندما يصل الطقس إلى 104 درجات فهرنهايت أو أكثر، خاصةً إذا كانت الرطوبة معتدلة إلى عالية.

 

 وأشارإلى أنه وفقًا للنتائج التي تم تقديمها في المؤتمر السنوي لجمعية البيولوجيا التجريبية في إدنبرة باسكتلندا، يبدو أن هذا الخلل الفسيولوجي مرتبط بمعدل التمثيل الغذائي في الجسم.

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