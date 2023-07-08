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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مؤسس كتلة الحوار الوطنى: لن ننتخب إلا رجل دولة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

باسل عادل
باسل عادل

قال باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني، إن الدولة المصرية لديها  تحديات كبيرة، وهذا ليس وقت تسجيل نقاط ولا عركة بلدي، وليس وقت استعراض، وإنما البلد في حاجة للكل "يمد يده".

 

وأضاف مؤسس كتلة الحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مسألة الانتخابات لم تُقدر حق تقديرها، وأن الانتخابات الرئاسية ليست لعبة ولا مراهقة سياسية، لأن مصر دولة مؤسسات لديها تحديات كثيرة وعمق في المنطقة، لذا الشعب يبحث عن رجل دولة، موضحًا أنه لا يقصد شخص بعينه.

ولفت إلى أن كتلة الحوار الوطني تتبنى مبدأ انتخاب مرشح (افتراضي)، أي أنها تعد برنامج انتخابي وستختار المرشح الذي يقدم نفس البرنامج الافتراضي الذي ستعده. 

 

وأكد أن كتلة الحوار لن ننتخب إلا رجل دولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مردفا: "سننتخب شخص قادر على قيادة المسيرة، لديه برنامج وحلول للتحديات المقبلة، وممكن مرشح يتبنى الحلول التي ستطرحها الكتلة".

 

وأردف: "نحن بحاجة إلى اداء جاد ببدائل مبنية على ورق وبدائل سياسية مقدمة، وخبرات فيها تكامل، وهو ما يسعى إليه في كتلة الحوار، موضحًا أن الكتلة ليبرالية تطرح حلولًا وبدائلًا.

 

ولفت إلى أن كتلة الحوار كيان ليبرالي الهوى يحتوي الجميع، وسبب إنشائها أن كل الكيانات السياسية تنطلق من أحداث سياسية كبرى تؤسس لنفسها من أول يوم.

 

وأردف: "هل تنتهي حالة الحوار بانتهاء الحوار الوطني؟ بالطبع لا ، يجب أن يمتد، ونجهز أنفسنا لنستلم حالة الحوار بعد نهاية الحوار الوطني الرسمي، ونؤسس للحوار في كل المحافظات، ونرفع الطلبات للبرمان، ثم نسعى لتأسيس حزب يتنافس سياسيا وهو حزب ليبرالي، بالإضافة إلى مركز دراسات اقتصادية وسياسية".

الحوار الوطنى كتلة الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤسسة كتلة الحوار الوطني

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