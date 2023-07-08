عمرو سليم ومدحت صالح يبدعان فى حفل "الأساتذة"

افتتح الموسيقار وعازف البيانو الكبير عمرو سليم، الفاصل الثاني من حفل «الأساتذة ومدحت صالح» بموسيقى أغنية «حبيبها» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وسط تفاعل جماهيري كبير.

ثم صعد النجم مدحت صالح وأبدع وسط تصفيق حاد وحماسة كبيرة من الجمهور "فوق الشوق"، و"حمال الأسية" كلمات حسين السيد، وألحان محمد عبد الوهاب.

ومن المقرر أن يشدو بروائع الزمن الجميل منها يا هلي، تلات سلامات، صافيني مرة، تلات سلامات، شفت بعيني، أسمر يا أسمراني، ويختتم احتفالية "الأساتذة" بالاغنية الوطنية العريقة مصر التي في خاطري.

وتغنى صالح فى الفاصل الأول بمجموعة كبيرة من الأغنيات وهي: "قولوه الحقيقة، ياجميل ياللي هنا، ياواحشني رد عليا، أول مرة تحب، مقادير، تمللي فقلبي، شط إسكندرية، مش كفاية".

إشادات واسعة لقناة "الحياة"

ونالت القناة إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر أفكار جديدة هادفة، فضلًا عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين، وذلك في إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لتعزيز ودعم الأعمال الطربية العريقة، وتأصيلها في وجدان الجيل الجديد من الشباب والجمهور العربي بأكمله للحفاظ على الموروث الثقافي والفني والهوية العربية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة.

ويحضر الحفل نخبة كبيرة من الوزراء والإعلاميين، منهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الناقد طارق الشناوي، والموسيقار مجدى الحسيني والمايسترو حمادة أبوزيد، ووزيرة الصحة السابقة هالة زايد.

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح