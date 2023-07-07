انهيار جزئي بعقار سكني فى بورسعيد دون إصابات

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، انهيارًا جزئيًا في عقار قديم بنطاق حي العرب، أحد أقدم الأحياء بمحافظة بورسعيد، والذي يحتوي على عدد كبير من المساكن الأثرية والتي مر على بنائها أكثر من 100 عام. وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار أجزاء من عقار سكني، وعلى الفور جرى الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وصل فريق الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الانهيار في سطح العمارة السكنية الموجودة بشارع الدقهلية وحارة عدلي، وأنها في الطابق الأخير الخشبي، وتسببت في سقوط أجزاء من الأخشاب والطوب.

صعد فريق الحماية المدنية إلى أعلى العقار وتم التأكد من عدم احتجاز أي من المواطنين، وتبين أن الوحدة السكنية غير مأهولة بالسكان، وأن العقار قد صدر له قرار إزالة قبل 15 عامًا، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بلاغاً من العقيد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوقوع حادث. وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

كما قامت إدارة مرور بورسعيد بوضع الحواجز الحديدية حول المبنى والشوارع المؤدية له، وذلك لمنع مرور المواطنين حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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