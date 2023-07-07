الصباحي حكما لمباراة فيوتشر والزمالك في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة فيوتشر والزمالك التي ستقام مساء غدًا السبت، ضمن الجولة 33 ببطولة الدوري.

وتنطلق مباراة فيوتشر والزمالك في تمام التاسعة مساء غدًا السبت على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري.

ويحتل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 58 نقطة بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

ويتولى محمد الصباحي الإدارة التحكيمية كحكم ساحة ويعاونه كلاً من هاني خيري ووائل شعبان بينما سيكون حسني سلطان حكمًا رابعًا.

ويتولى مصطفى الشهدي تقنية الفيديو ويعاونه أسامة عبد اللطيف حكم فيديو مساعد.