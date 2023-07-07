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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: رؤية للنبي وراء دفن السيدة نفيسة في مصر (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية،  السر وراء دفن السيدة نفيسة رضي الله عنها في مصر.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر “قناة الناس”، أن زوج السيدة نفيسة أراد دفنها في البقيع، ولكن أهل مصر توسلوا له كي تدفن في مصر بالقبر الذي حفرته بنفسها وختمت فيه القرآن الكريم، وهو ما رفضه بشدة، مشيرًا إلى أن المصريين جمعوا الأموال لزوج السيدة نفسية وترجّوه مرة أخرى، فرفض أيضًا، ولكن في صباح اليوم التالي، تفاجأ الناس بموافقته.

وأوضح أمين الفتوى، أنه حينما سئل عن سبب تغيير رأيه قال: “رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال لي: يا إسحاق رُد على الناس أموالهم، وادفنها عندهم”، مشيرًا إلى أن هذه الحكاية تدل على تعلق المصريين الشديد بآل البيت وحبهم الشديد لهم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

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