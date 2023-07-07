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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت صالح يمازح جمهور الأوبرا: "ادوني فرصة أحسسكم إني معايا فلوس"

مدحت صالح
مدحت صالح

مازح المطرب الكبير مدحت صالح، جمهور الأوبرا، في ختام فقرته الغنائية الأولى على المسرح، في أولى حفلاته ضمن مشروعه الغنائي "الأساتذة ومدحت صالح"، قائلًا: "هأخرج في استراحة صغيرة، ادوني فرصة أحسسكم إني معايا فلوس وأغير البدلة".

وكشف الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن كواليس تحضيرات إطلاق حفل “الأساتذة” بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: “التنفيذ كان مفاجأة، والتجهيزات كانت على أعلى مستوى”.

وأضاف “داغر” خلال لقائه على هامش فعاليات حفل "الأساتذة" بدار الأوبرا المصرية، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان لها الدور الأبرز.

وأشار إلى أن حفل "الأساتذة" أشبه بالمهرجان الكبير، وأن الفنان مدحت صالح عرض فكرة مشروع "الأساتذة" على وزيرة الثقافة، وبناءً على توجيهاتها، جلس مع الفنان مدحت صالح، وبدأ التخطيط للفكرة، والعمل معه.

مدحت صالح الاساتذة ومدحت صالح

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