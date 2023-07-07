قناة الناس| أيمن الحجار: سيرة الرسول ممتلئة بضوابط لمعالجة الأخطاء (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن سيرة رسول الله بها الكثير من الخير والضوابط والإجراءات العظيمة، لافتًا إلى أننا إذا نظرنا في سيرته ونرى كيف كان يعالج الأخطاء سنرى صورة إيجابية لم نكن نراها وإجراءات نبوية كنا في حاجة شديدة لنعالج بها بعض الأخطاء.

وأضاف "الحجار"، الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الله تعالى وصف الرسول بقوله “وإنك لعلى خلق عظيم” وقوله “ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك”، لافتًا إلى أن هذا مجمل صفات الرسول في التعامل مع الناس.

وأوضح الحجار، أن الرسول الكريم يتعامل في كل أموره فيما هو صواب وما هو خطأ بالأخلاق الكاملة التي صنعها الله تعالى عليها والتي بعثه الله تعالى بها.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.