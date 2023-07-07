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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري نفسي: استخدام السوشيال ميديا لـ4 ساعات يومياً إدمان يحتاج لعلاج سريع

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

قال الدكتور هشام حتاتة، أستاذ الأمراض النفسية والعصبية، إن من ضمن الأمراض النفسية الحالية هو الإفراط في استخدام السوشيال ميديا والفيديو جيم، وذلك لأن هذه المواقع تؤثر على الحالة النفسية والعصبية للإنسان المفرط في الاستخدام.

إدمان السوشيال ميديا

وأكد الدكتور هشام حتاحته، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه يحدث نوبات تشنج نتيجة الاستخدام المفرط للإنترنت والفيديو جيم، وفي حال المكوث على الإنترنت ٤ ساعات يومياً فهذا يدخل تحت مرحلة الإدمان، وذلك لأنه يؤثر على خلايا المخ، وزيادة الخلل في كهرباء المخ، وهذا المرض إدمان مثله مثل إدمان الكحوليات.

تأثير الهواتف على الأطفال 

وأضاف في حديثه، أن ترك الهاتف مع الأطفال لفترة زمنية كبيرة خطر كبير يهدد الأجيال، وذلك لأنه يؤثر على مركز المخ والانتباه، وكذلك اضطراب كهرباء المخ، كذالك يحدث توقف لنمو الجهاز العصبي المركزي.

وتابع: "التأخر في النطق، التوحد، أمراض يصاب بها أغلب الأطفال نتيجة عدم الحديث مع الطفل في بداية العمر، وكذالك ترك الهاتف مع الطفل لتجنب التشويش على أحاديث البالغين دون السماح لهم بالمشاركة في الحوار".

طرق معالجة إدمان السوشيال ميديا

واستطرد:" يتم المعالجة من هذا الإفراط في الاستخدام للسوشيال ميديا من خلال السيطرة على النفس بتقليل عدد الساعات التي يتم استهلاكها على السوشيال ميديا، الجلسات الأسرية أيضًا يجب أن يخلو منها الهاتف، وضع بدائل لوسائل متعة أخرى مثل الاتحاه نحو القراءة، التسوق، ممارسة الرياضة". 

وأشار إلى أن معدلات الطلاق ارتفعت بصورة غير مسبوقة نتيجة عدم تكوين الزوجين ذكريات مع بعضهم البعض نتيجة الانشغال في السوشيال ميديا طوال فترة التواجد في المنزل، وهذا الانشغال يؤدي إلى انعدام الحديث وبالتالي افتقار وجود مشاعر أو ذكريات، وهذا الافتقار يجعل الانفصال طريق يسير.

هشام حتاحتة استاذ طب نفسي محمد الباز اخر النهار السوشيال ميديا النهار

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