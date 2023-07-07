إنقاذ 57 مصطافا من الغرق في رأس البر

شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توافد الآلاف من مختلف المحافظات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لتوفير كافة الخدمات.

وفى هذا السياق، تواجدت فرق الإنقاذ منذ شروق الشمس حتى الغروب وسط تجهيزات تضمنت المعدات البحرية وعدد ٣٣ برج إنقاذ و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للإسعاف، حيث نجحت تلك الجهود فى إنقاذ ٥٧ حالة من الغرق وتسليم ١١٤ طفلا تائها إلى ذويهم.

كما استقبلت الساحة المجهزة بشارع ١٠٩ سيارات رحلات اليوم الواحد، وتم متابعة انتظام العمل بموقف سيارات الأجرة هذا إلى جانب انتظام حركة النقل بالأتوبيسين السياحى والطفطف لنقل الركاب من الموقف حتى بداية منطقة اللسان مرورا بشارع بورسعيد.