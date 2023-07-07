ضبط المتهمين بسرقة حديد سور مدرسة إعدادى فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 4 أشخاص كونوا عصابة لسرقة الخردة والحديد من المباني والمنشآت بمدينة بنها، حيث قاموا مؤخرا بسرقة حديد سور مدرسة 15 مايو الإعدادية ببنها.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بنزع وسرقة حديد يعلو سور مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بمنطقة المنشية في بنها

بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وأن المتهمين نزعوا الحديد الذي يعلو سور المدرسة

وتبين من تحريات مباحث قسم اول بنها برئاسة المقدم محمد عماد رئيس مباحث القسم أن وراء الواقعة تشكيل عصابي متخصص في سرقة الحديد وأنهم وراء سرقة حديد سور مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بالمنشية وتبين أنهم شخص عاطل من المنشيه واثنين آخرين من منطقة عزبة السوق وتاجر خردة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق