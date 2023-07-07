واشنطن تتحفظ على 500 مليون دولار لرجال أعمال روس

تحفظت السلطات الأمريكية، على أكثر من 500 مليون دولار من الأصول المملوكة لرجال أعمال روس، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضحت النائبة الأولى لوزير العدل المدعية العامة الأمريكية ليزا موناكو - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم الجمعة - "أن هذا يشمل أصول الأشخاص الذين يدعمون الحكومة الروسية".

وأشارت إلى أنه "تم وضع القيود على أكثر من 500 مليون دولار من الأصول المملوكة للأوليجارشيين الروس، وغيرهم ممن يدعمون النظام الروسي ويتهربون من الإجراءات الاقتصادية الأمريكية المضادة".

ولفتت نائبة الوزير إلى أن المدعين العامين الأمريكيين وجهوا اتهامات بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على الصادرات في روسيا وبغسيل الأموال إلى "أكثر من 30 فردًا" حتى الآن.