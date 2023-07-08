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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يكشف عن القيمة السعرية للأراضى المضافة وتغير النشاط

أراضي العبور الجديد
أراضي العبور الجديد

أكد المهندس أحمد علي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ، أنه طبقا لتوجيهات السلطة المختصة ومراعة البعد الاجتماعي للمواطنين المتقدمين بطلبات لتوفيق أوضاع أراضيهم الواقعة داخل نطاق مدينة العبور الجديدة . 

 

وأعلن  المهندس أحمد علي ، أن تم تحديد قيمة التسعيرة  للاراضي المضافة بالإضافة لتحديد قيمة تحديد النشاط من زراعي إلي سكني شاملة تكلفة المرافق بحيث يتراوح سعر 960 جنيهاً إلي 1400 جنيها للمتر المربع في حالة السداد الكامل وفقا لشرائح المساحات وفي حالة السداد علي دفعات تكون الأسعار على النحو التالي . 

 

يكشف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ، عن سعر شرائح وقيمة السعرية للمتر في حالة السداد على 3 سنوات او 7 سنوات  

تعرف على القيمة السعرية للمتر المربع للأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة 

شرائح المساحات سعر المتر في حالة السداد الكامل سعر المتر في حالة التقسيط على 3 سنوات ومقدم 75% بدون أعباء سعر المتر والتقسيط على 7 سنوات ومقدم 85% محملة بالفائدة 
حتي 200 متر مربع 960 جنيها لكل متر مربع 1200 جنيها للمتر مربع 1200 جنيها للمتر مربع 
حتي 500 متر مربع 1120 جنيها لكل متر مربع 1400 جنيها للمتر المربع 1400 جنيها للمتر مربع 
حتي 1000 متر مربع 1400 جنيها للمتر المربع 1750 جنيها للمتر مربع 1750 جنيها للمتر مربع 
أكبر من 1000متر مربع حتي فدان 1200 جنيها للمتر مربع 1500 جنيها للمتر مربع 1500 جنيها للمتر مربع 
أكبرمن فدان حتي 5 أفدانه 1120 جنيها للمتر مربع 1400 جنيها للمتر مربع 1400 جنيها للمتر 
أكبر 5أفدانة حتي 20 فدان 1040 جنيها للمتر مربع 1300 جنيها للمتر مربع 1300 جنيها للمتر 
أكبر 20 فدان حتي 100 فدان 960 جنيها للمتر مربع 1200 جنيها للمتر مربع 1200 جنيها للمتر مربع 
أكبر من 100 فدان حتي 1000 فدان 880 جنيها للمتر مربع 1100 متر مربع 1100 جنيها للمتر مربع 
اكبر من 1000 فدان حتي 5000 فدان 840 جنيها للمتر مربع 1050 جنيها للمتر مربع 1050 جنيها للمتر مربع 
أكبر5000 فدان 760 جنيها لكل متر مربع 950 جنيها لكل متر مربع 950 جنيها لكل متر مربع 

وأفاد المهندس أحمد على رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ، أن يتم أضافة 100 جنية على كل متر للعقود الايجار حيث يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق 

العبور الجديدة اوضاع المضافة قيمة التسعيرية

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