100 شركة تتقدم بشكاوى لـ"السياحة" ضد مخالفات موسم الحج

قال عاطف عجلان عضو غرفة شركات السياحة وأحد منظمي الحج السياحي، إن 100 شركة تقدمت بشكاوى رسمية إلى البعثة الرسمية المسئولة عن الحج السياحي ووزارة السياحة والآثار حول مخالفات مشعرى منى وعرفات.

وأضاف “عجلان” في تصريحات لـ"الدستور" أن استقبال السعودية لأعداد كبيرة من الحجاج بجميع أنواع التأشيرات ساهم في التكدس بالمشاعر المقدسة.

وتابع: "بالنسبة للحج السياحي فتكمن أزمة حجاج السياحة تجاه ما جرى للحجاج من شركة رواف منى وهى إحدى الشركات السعودية المقدمة لخدمات الطوافة لحجاج السياحة المصريين، وتعاقدت معها لجنة تيسير الأعمال رغم اعتراض عدد كبير من الشركات عليها وعلى عدم فهمها للحاج المصري واحتياجته ورغم الاعتراض إلا أن الغرفة أصرت على التعاقد وحدث ما كنا نحذر منه وعانى منه كافة الحجاج بمختلف المستويات بداية من الخمس نجوم حتى الحج البري.

شركات السياحة تروى مخالفات شركة الطوافة السعودية تجاة الحجاج

وأوضح “عجلان” أن من أبرز المساوئ التي تعرض لها حجاج السياحة هي عدم وجود مخيماتهم في مشعر منى وعرفات، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الطعام المقدم لهم وعدم استيعابه لكافة الحجاج، مما أدى إلى حدوث مناوشات بينهم. وأشار وليد خليل، عضو غرفة شركات السياحة وأحد منظمي الحج السياحي، إلى أنه كان من أوائل الشركات التي اعترضت على التعاقد مع شركة "رواف" في منى، وتم تقديم مذكرة رسمية بأسباب الاعتراض، إلا أنه تم إجبار الشركات على ذلك، وتم التعاقد بشكل منفرد من قبل الغرفة، كما أن الشركات لن تتطلع على العقد المبرم بين الغرفة وشركة "الطوافة" السعودية.

وأصدرت الشركة السعودية بيانًا بالاعتذار والإقرار بجاهزيتها لدفع التعويضات، إلا أن حتى الآن لم تتضح معلومات عن هذه التعويضات، ولم يتضرر أحد سوى مشرفي الشركات الذين تحملوا مضايقة الحجاج.

وأضاف أن مخيمات الحج السياحي لم تكن جاهزة عند وصول الحجاج إلى مشعر عرفات، بالإضافة إلى حصول الحجاج، بمختلف المستويات، على أسوأ وجبات غذائية مقدمة. كما دخل الحجاج بتأشيرات زيارة إلى الأماكن المخصصة لحجاج السياحة، بالإضافة إلى حدوث انقطاع التيار الكهربائي في المخيمات بمشعر منى. وهناك حجاج من مستوى الخمس نجوم اضطروا للافتراش في الشارع لعدم وجود مخيم لهم، بالإضافة إلى سوء التنظيم.

ومن جانبه، وجه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بأنه سيتم فتح تحقيق عاجل في تلك المشاكل والوقوف على أسباب حدوثها والتأكيد على تلافيها خلال تنظيم رحلات الحج في المواسم القادمة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه أي شركة سياحية يثبت تقصيرها في حقوق أي من الحجاج. كما سيتم مخاطبة وزارة الحج السعودية بشأن من يثبت تقصيره من مراكز خدمة الحجاج.