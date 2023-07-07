ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصري يطالب بزيادة عدد جماهيره في نهائي كأس الرابطة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس ادارة النادي المصري أنه تم إرسال خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المحترفة، مطالبا زيادة أعداد جماهيره في مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامته 22 يوليو الجاري بستاد الجيش ببرج العرب.

وأوضح نائب رئيس المصري أنه تم مخاطبة رابطة الأندية المحترفة والجهات الامنية لزيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع على الاقل و ذلك لاستيعاب الجماهير الراغبة في حضور نهائي كأس الرابطة و التي يأمل الجميع بالفوز بها.

و تابع أن جماهير المصري لها دور رئيسي في الوصول الى المباراة النهائية عقب تخطي عقبة فريق فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة و التي ظهرت بشكل مشرف جدا في التشجيع المثالي خلال المباراة و هو ما جعلنا نسعى الى زيادة اعداد الجماهير خاصة واننا لدينا الثقة بأن تظهر تلك الجماهير بشكل أفضل في هذة المباراة الهامة و ستكون هي السبب الرئيسي في الحصول على تلك البطولة.

واختتم أن مجلس إدارة المصري  يعمل على توفير أوجه الاستقرار داخل الفريق لمواصلة النتائج الجيدة التي يقدمها الفريق مؤخرا خاصة عقب الصعود الى دور الثمانية لبطولة كأس مصر عقب تخطي فريق حرس الحدود بالفوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين وكذلك لدينا الطموح الكبير في الفوز بكأس الرابطة بالاضافة إلى السير بشكل جيد حاليا بالدوري.

المصرى البورسعيدى نهائي كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا المصري يطالب بزيادة عدد جماهيره في نهائي كأس الرابطة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لدهس عامل مسجد بالتجمع الأول

اكتشف الحقبة الجليدية.. السعودية تبحث عن جيولوجى مصرى لتكريمه عالميًا

بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.. "الإسكان" تكشف مصير مبانى الوزارات التاريخية بوسط البلد

إدانات دولية.. كيف تناولت وسائل الإعلام الأجنبية تفاصيل "ملحمة البرث"؟

موعد صرف مكافأة الامتحانات لـ"المعلمين والإداريين 2023"

مهرجان العلمين.. العالم فى انتظار أكبر كرنفال ترفيهى على أرض مصر الساحرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى