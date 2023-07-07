المصري يطالب بزيادة عدد جماهيره في نهائي كأس الرابطة

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس ادارة النادي المصري أنه تم إرسال خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المحترفة، مطالبا زيادة أعداد جماهيره في مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامته 22 يوليو الجاري بستاد الجيش ببرج العرب.

وأوضح نائب رئيس المصري أنه تم مخاطبة رابطة الأندية المحترفة والجهات الامنية لزيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع على الاقل و ذلك لاستيعاب الجماهير الراغبة في حضور نهائي كأس الرابطة و التي يأمل الجميع بالفوز بها.

و تابع أن جماهير المصري لها دور رئيسي في الوصول الى المباراة النهائية عقب تخطي عقبة فريق فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة و التي ظهرت بشكل مشرف جدا في التشجيع المثالي خلال المباراة و هو ما جعلنا نسعى الى زيادة اعداد الجماهير خاصة واننا لدينا الثقة بأن تظهر تلك الجماهير بشكل أفضل في هذة المباراة الهامة و ستكون هي السبب الرئيسي في الحصول على تلك البطولة.

واختتم أن مجلس إدارة المصري يعمل على توفير أوجه الاستقرار داخل الفريق لمواصلة النتائج الجيدة التي يقدمها الفريق مؤخرا خاصة عقب الصعود الى دور الثمانية لبطولة كأس مصر عقب تخطي فريق حرس الحدود بالفوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين وكذلك لدينا الطموح الكبير في الفوز بكأس الرابطة بالاضافة إلى السير بشكل جيد حاليا بالدوري.