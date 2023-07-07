محافظ الإسماعيلية يتابع وضع اللمسات النهائية لافتتاح مستشفى القصاصين المركزي

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، اللمسات النهائية لتطوير ورفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزي تمهيدًا لافتتاحها خلال أيام وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي مركز ومدينة القصاصين، ومن ثم انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

يأتي ذلك حرصًا من الدولة على تطوير المنظومة الصحية بكافة محافظات الجمهورية ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة ووفق خطة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالتوسع في عدد المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن الإسماعيلي والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن مستشفى القصاصين المركزي تم تطويرها وتوسيعها وتحويلها من مستشفى صغيرة إلى مستشفى مركزي.

وأكد أن المستشفى تقع على مساحة إجمالية ٦١٢٠ م٢ ومكونة من مبنى الاستقبال القائم بمساحة ٨٨٠ م مكون من أرضي وأول علوى مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري.

بالإضافة إلى مبنى سكن الأطباء بمساحة ١٧٠ م مكون من أرضي وأول وثاني علوي مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري، ومبنى العيادات الخارجية بمساحة ٦٥٠م والمكون من أرضي وأول علوي مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري.

علاوة على مبنى جديد بمساحة ٢٧٦٠ م والمكون من أرضي وأربع أدوار متكررة وغرف سطح.

هذا إلى جانب محطة الكهرباء، الخزان الأرضي، كوبري ربط بين السكن والاستقبال، مصعد خدمات، مشرحة ونفايات ومحطة غازات طبية.

مضيفًا أن المستشفى تتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية وتأتي بعد دخول مستشفى المجمع الطبي بالاسماعيلية ومستشفى ٣٠ يونية للكلي والمسالك ومستشفى أبوخليفة ومستشفى فايد التخصصي.

وتحتوي مستشفى القصاصين المركزي على عدد ١٧ أسِرَّة للطوارئ وعدد ١٦ أسرة للداخلي وعدد ١٦ أسرة عناية، هذا إلى جانب عدد ١٢ أسرة للحضانات و١٧ للغسيل الكلوي ومخرج وعدد غرفتين للعمليات وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعي.

كما تضم مستشفى القصاصين المركزي جهاز للأشعة المقطعية وجهازين للأشعة الديجتال وعدد ٣ أجهزة موجات صوتية من أحدث الموديلات.