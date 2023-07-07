ضبط 3500 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 4 مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم بدون وجه حق، وتقدَّر بـ 3.5 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط أحد التروسيكلات يحمل شيكارة دقيق بلدي مدعم، بجانب ضبط كمية تقدر ب 340 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون بيانات.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير عدد من المخالفات فى قطاع الرقابة على المحال التجارية، عبارة عن 28 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 7 محاضر بيع بأزيد من السعر، وعدد 25 محضرًا عدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا سلع مجهولة المصدر، وعدد 3 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرًا لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد 11 محضرًا إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 13 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 32 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد 6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 3 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، وعدد 6 محاضر توقف عن الإنتاج، وعدد 4 محاضر تصرف في الدقيق بدون وجه حق.