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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كانا فى زيارة عائلية.. مصرع مواطن وإصابة آخر فى القليوبية

اسعاف
اسعاف

وقع حادث تصادم على طريق الرشاح بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابته آخر أثناء قسامه بزيارة عائلية.

وجرى نقل الجثة لمستشفى قها تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي المتوفى والاستعلام عن حالة المصاب.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الرشاح بدائرة قسم شرطة قها. 

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات خطيرة جراء الحادث.

إخطار ا من شرطة النجدة الصفة التشريحية الجهات المختصة تحريات المباحث الجنائية سيارة ودراجة نارية شرطة النجدة مديرية أمن القليوبية

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