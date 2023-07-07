ما هو تأثير الهلال على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة؟

بعد تاثيرات كبيرة لدخول القمر في محيط كوكب أورانوس على مواليد جميع الأبراج الفلكية بشكل كبير، خرج القمر من محيط كوكب أورانوس ودخل محيط كوكب عطارد منذ فجر اليوم مما يجعل له تأثيرات كثيرة على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة وهو ما توضحه لنا عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" من خلال التقرير التالي:

تقول: “دخل القمر إلى برج الجوزاء منذ فجر اليوم وسيظل فيه لمدة يومين ونصف يوم، وبذلك سيتم ولادة القمر الجديد الذي سيكون مقترن بالشمس”.

وتضيف: “ستنشط حركة السفر وكثير من الناس سيقرروا السفر، والكثير سيفكر بشراء جهاز موبايل أو عربية جديدة وهذا أيضًا شهر مناسب جدًا لشراء تلك الأجهزة ولصيانتهم أيضًا، المتبقي من هذا الشهر مناسب لحل المشاكل بين الاخوة ورغم ذلك سوف تنكشف أمور كثيرة تخصهم”.

ومع بدء القمر في التراجع بشكل الهلال سيؤثر ذلك على الكثير من الناس وسيرجع تواصل بين ناس تمت بينهم قطيعة، أو ناس لم تتلاقى منذ زمن، سواء كانوا أصدقاء طفولة أو زملاء دراسة.

وتستكمل: “هذا الشهر أفضل وقت لتوطيد العلاقات بين الناس، والتواصل هنا سيكون مفيد لذلك يجب على بعض الأشخاص وخاصة مواليد برج العقرب أخذ المبادرة بالكلام مع من حولهم”.

غدًا السبت سيكون يوم جيد للتواصل وتحديد الأمور وذلك بسبب دخول كوكب نبتون في محيط القمر لذلك سيشعر البعض بعدم الثقة والشك في كلام الآخرين، وسيكون لديهم رغبة في إنهاء أي تواصل وأي حديث مع بعض الأقارب.

سيقوم البعض أيضًا بعدم الحديث بوضوح وإخفاء مشاعرهم مما يجعل الشريك العاطفي لهم يرى أنهم أشخاص متلاعبون أو مخادعون لذا أفضل شيئا أن يكونوا واضحين ومباشرين حتى يتجنبوا أي مشاكل، والمتبقي من هذا الشهر مناسب لتعلم لغات جديدة أو مهارات جديدة أو لتعلم السواقة.

وتضيف: أغلب مشاكل هذا الشهر ستكون بسبب التواصل أي بين مقصود لم ينطق ومنطوق لم يقصد ستضيع الكثير من المحبة، ومواعيد كثيرة ستتلخبط ومن الممكن يحدث انقطاعًا تواصل فجأة بين بعض الناس المعتادين على التواصل مع بعضهم البعض، وستزيد زلات اللسان والأخطاء الكلامية والتصريحات غير المسئولة من بعض المشاهير.

سيزيد خلال هذا الشهر حوادث البحر أو السفن والمراكب لذلك يجب الانتباه من اليوم ولمدة 72 ساعة تحديدا على الأطفال أثناء وجودهم في البحر أو حمام السباحة.

وتوضح: “سيزيد التعرض لمخالفات السواقة لذلك يجب الانتباه من السرحان أو النوم أثناء السواقة لأن ذلك سيزيد خلال اليومين المقبلين، ويجب الانتباه على الموتيلات الشخصية والسيارات من السرقة أو الضياع وربما سيكون هناك أعطال دون سبب واضح وسيزيد الإصابة بأدوار البرد وربما نسمع عن ظهور متحور جديد لكورونا أو دور برد ينتشر بشكل كبير دون سبب”.

وسيكتشف لبعض الأشخاص أعداؤهم بوضوح وأيضًا لتتضح لهم علاقات مبهمة أو غير واضحة مع أشخاص آخرين.