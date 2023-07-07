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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسري جبر يوجه رسالة لمن ينازعوا أولياء الأمور على مناصبهم (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

وجّه الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة قوية لمن ينازعوا أولياء الأمور على مناصبهم، محذرًا من خطورة منازعة الناس لولي الأمر في قراراته.

وأضاف “جبر”، اليوم الجمعة، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن ولي الأمر ليس نبيًا وعلى الناس أن تنصاع إلى أوامره وقراراته عند مواجهة الأعداء، مؤكدًا أن ولي الأمر ليس معصومًا في كل قرار يأخذه لأنه ليس نبيًا إذ يجتهد وقد يخطئ ويصيب، وعلينا تقديم النصيحة له عند الخطأ وفي الأمور التي أصاب فيها علينا طاعته وعدم الخروج عنه أو منافسته فيما هو فيه".

وتابع: "عندما يكون هناك عدو للمسلمين وحاكم المسلمين لديه مزايا وعيوب ويأخذ من القرارات ما هو صحيح وما هو خاطئ فعلى الرعية ألا يناقشوه وأن ينصاعوا له.. وفي ناس مهرجة تقولك لا يجب أن نسمع كلامه ونأتي بغيره لكن لكي نأتي بغيره سنفترق ويجتاحنا العدو، يعني لما ربنا يولي علينا رئيس فعلينا أن نعينه على أداء منصبه بالنصح".

 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس اعرف نبيك ولي الأمر تقديم النصيحة

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