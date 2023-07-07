قمة "فيلنيوس".. "فويس أوف أمريكا": الناتو يعتزم اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن الصين

سلطت إذاعة فويس أوف أمريكا الأمريكية، اليوم الجمعة، الضوء على احتدام الحرب على أوكرانيا، حيث تظل روسيا أكبر وأخطر تهديد لحلف شمال الأطلسي الناتو.

وذلك مع اجتماع قادة الحلفاء في قمتهم في فيلنيوس، ليتوانيا، الأسبوع المقبل، سيكون أحد البنود الرئيسية في جدول الأعمال هو تنفيذ المفهوم الاستراتيجي الذي تم تبنيه خلال قمة مدريد في عام 2022، حيث أدرك التحالف التحديات الأمنية المنبثقة من الصين.

وأضافت الإذاعة الأمريكية، أن المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو ينص على أن الحلف يواجه "منافسة منهجية" من "طموحات وسياسات بكين القسرية" التي تتحدى "مصالح الأعضاء وأمنهم وقيمهم".

بينما قد يتفق الحلفاء على أن التحدي الصيني حقيقي، إنهم يختلفون في كيفية مواجهته، تعتمد العديد من الدول الأوروبية بشكل كبير على الاستثمار والتجارة الصينية، حيث تشكل الصين ما يقرب من 10٪ من صادرات أوروبا وحوالي 20٪ من وارداتها.

تسوية وصياغة نهج مشترك

وقالت أنكا أجاتشي، المديرة المشاركة والزميلة المقيمة لمبادرة الأمن عبر المحيط الأطلسي في مركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن في مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن في فيلنيوس، إن هذه الاختلافات في فيلنيوس سوف تحتاج إلى تسوية وسيحتاج القادة إلى صياغة نهج مشترك في التعامل مع التهديد الصيني.

وقالت لفويس أوف أمريكا، إن السؤال الكبير المطروح الآن داخل المجتمع عبر الأطلسي الناتو هو ما دور الناتو عندما يتعلق الأمر بالصين، وإلى أي مدى يجب أن يذهب الحلف بالضبط؟.

وحذر قادة الناتو من أن ما يحدث في أوروبا اليوم يمكن أن يحدث في آسيا غدًا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في طوكيو في وقت سابق من هذا العام: "إذا فاز الرئيس الروسي بوتين في أوكرانيا، فإن هذا سيرسل رسالة مفادها أن الأنظمة الاستبدادية يمكنها تحقيق أهدافها من خلال القوة الغاشمة"، "هذا أمر خطير، بكين تراقب عن كثب وتتعلم الدروس التي قد تؤثر على قراراتها المستقبلية".

وكان ستولتنبرج يشير إلى قرارات بكين المستقبلية بشأن تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبر بكين مقاطعتها الضالة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في عدة مناسبات إن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حالة الغزو الصيني، قد يؤدي ذلك إلى خطر انجرار حلفاء الناتو وشركاء الولايات المتحدة الآخرين إلى الصراع وهي خطة طوارئ يحتاج الحلف إلى التخطيط لها.

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في مارس، إن مثل هذه الحرب "ليست حتمية ولا وشيكة".

وبعيدًا عن مخاوف تايوان وحرية الملاحة، يشعر الناتو بالقلق من التهديدات المحتملة الأخرى، بما في ذلك ما يسميه "العمليات الهجينة والسيبرانية الخبيثة في بكين وخطاب المواجهة والمعلومات المضللة".

ويرى التحالف أن الصين تسعى للسيطرة على القطاعات التكنولوجية والصناعية الرئيسية والبنية التحتية الحيوية مثل الجيل الخامس والمواد الاستراتيجية وسلاسل التوريد، وتتهم بكين باستخدام النفوذ الاقتصادي "لخلق تبعيات استراتيجية وتعزيز نفوذها".