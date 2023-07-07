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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بحضور كبير.. قصور الثقافة تواصل تنفيذ ورشتها المجانية للكتابة الإبداعية بطنطا

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

استمرت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا في تنفيذ ورشة الكتابة الإبداعية وفنون الخط العربي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، منذ 19 يونيو الماضي، وحتى يوم 24 يوليو الحالي، ضمن أجندة فعالياتها لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة من أبناء محافظة الغربية، وسط حضور وإقبال كبير للرواد.

في هذا السياق، استعرض خبير الخطوط الفنان حامد فرج تاريخ الخط العربي عبر العصور المتلاحقة، كما أوضح الطريقة المثلى للجلوس أثناء الكتابة، مشيرًا إلى أن اتباع مثل تلك التعليمات تعمل على تحسين الخط للكاتب، وأيضًا تؤدي إلى تحسين حالته المزاجية كونه يجلس بشكل صحيح.

وتابع: "تكون وضعية الجلوس الصحيحة كالتالي، الجلوس باستقامة وانتصاب الظهر قدر الإمكان حتى يكون وزن الرأس محملا على العمود الفقري وليس على الرقبة، وعدم إمالة الورقة أو الرأس لليسار والمحافظة عليهما بشكل مستقيم".

هذا وقد تعرف المشاركون بالورشة على كيفية كتابة ورسم بعض من الحروف في أول الكلمة أو في أوسطها أو في آخر الكلمة، فيما تسابق الحضور في تطبيق كل ما جاء على لسان خبير الخطوط من خلال كتابة عدد من الحروف منها "ل، ن، ق، ج، و".

يذكر أن فعاليات الورشة الفنية لتعليم طرق الكتابة الإبداعية والتدريب على فنون الخط العربي سوف تستمر خلال شهر يوليو الحالي أيام 13و19و24، حيث من المقرر إقامة ورش لاكتشاف المواهب الصغيرة في كتابة الرواية والقصة القصيرة وإلقاء الشعر والتدريب على كيفية الكتابة والتلخيص للأبحاث العلمية بمشاركة الشاعر محمد سامي، والشاعر عارف مصطفى.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في كافة محافظة الجمهورية، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا ورشة الكتابة الإبداعية فنون الخط العربي الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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