هند الضاوى: 30 يونيو نجحت فى استعادة مكانة مصر الدولية

قالت الكاتبة الصحفية هند الضاوي، إن الدولة المصرية هي الركيزة الأساسية في مفهوم الأمن القومي العربي، وحامل راية تلك المسئولية على مدار تاريخها، مُشيرًة إلى أن مصر دائمًا ما تتحدث في المحافل الدولية باسم المنطقة العربية والقارة الإفريقية بالكامل.

إعادة العلاقات المصرية العالمية

وأكدت "الضاوي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كان لها دور كبير في استقلال واستقرار الكثير من الدول العربية، كما قدمت الكثير من الإغاثات والمساعدات للدول العربية التي لحقها التدهور.

وأضافت أن مصر بعد ثورة 30 يونيو، نجحت في استعادة مكانتها وعلاقاتها الدولية مع الحفاظ على التوازن وعدم الانحياز في شئون الدول.

التحالفات المصرية العربية والعالمية

وتابعت: "مصر استطاعت أن تقوم ببناء علاقاتها من جديد، مع تفعيل التحالفات الاقتصادية والسياسية مع الدول العربية المجاورة، وهذا التعاون تم ترسيخه بقوة بعد التخلص من الإرهاب".